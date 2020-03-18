Жилье сиротам в Троснянском районе стало предметом уголовного дела Прокуратура Орловской области провела проверку, инициированную после появления в местных СМИ информации о бараках, предлагаемых сиротам в качестве жилья.





Прокуратурой установлено, что это жилье ненадлежащего качества.



Установлено, что при закупке жилья для его последующего предоставления лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должностными лицами администрации Троснянского района не обеспечена надлежащая проверка соответствия приобретаемых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Кроме того, не дана оценка их фактической стоимости, что повлекло неправомерное расходование бюджетных средств и существенное нарушение прав и свобод граждан, выразившееся в необеспечении восстановления жилищных прав социально незащищенной категории лиц.



По результатам проверки заместителем прокурора области вынесено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На его основании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура области. За ходом и результатами расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



