Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- В зоне особого внимания - безопасность орловцев. Сегодня состоялось заседание областной антитеррористической комиссии.



- Сотрудники Пенсионного Фонда не ходят по домам, не меняют деньги и не разносят сухие пайки! В ПФР предупредили о вновь появившихся мошенниках. Которые прикрываются их ведомством.



- Дорога к остановке - с препятствиями. Возле Плещеевской ЦРБ недоделали тротуар.



- Взгляд из прошлого. В музее Тургенева открылась выставка орловского фотохудожника Леонида Тучнина. На портретах - знаменитые орловцы.



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Вести-Орёл

18 марта 2020 года



