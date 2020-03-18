20 образовательных организаций Орловщины будут оптимизированы Об этом депутатам облсовета рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





Как сообщила Татьяна Крымова, шесть учреждений в разных районах области уже завили ликвидацию. При этом руководитель департамента образования отметила, что при рассмотрении данных заявок будут учитываться права ребёнка на получение качественного доступного образования (должны быть урегулированы вопросы безопасности, организован школьный маршрут, получено согласие родительского сообщества).



Кроме этого, реорганизация в плане объединения дошкольных групп учреждений дополнительного образования, может коснуться 7 организаций.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



