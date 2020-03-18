В Орле начнут латать ямы горячим асфальтобетоном Сейчас бригады «Спецавтобазы» осуществляют ямочный ремонт литым асфальтом, однако в ближайшую неделю погодные условия позволят перейти на горячий асфальтобетон.





Для укладки горячего асфальтобетона температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов, отмечает сайт горадминистрации.



Сейчас ямочный ремонт осуществляют две бригады «Спецавтобазы». Завтра к ним присоединится третья. При переходе на горячий асфальтобетон к работе привлекут ещё шесть бригад.



С начала года и по сегодняшний день ямочный ремонт выполнен в объёме 1765,6 кв.м. В порядок привели улицы Пушкина, 60-летия Октября, Тульская, Герцена, Алроса, Генерала Ковалёва, Раздольная, Комсомольская, Емлютина, Васильевская, Генерала Родина, 1-я Посадская, Пионерская, Спивака, Колхозная, Авиационная, 8 марта, Красноармейская, Лескова, Бурова, Октябрьская, Красный мост, Новосильское, Болховское, Наугорское, Московское и Карачевское шоссе, пл. Поликарпова, пер. Маслозаводской.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



