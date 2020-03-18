Мценские полицейские нашли злоумышленника, повредившего автомобиль местной жительницы Личность и местонахождение злоумышленника полиция установила в течение дежурных суток.





Жительница Мценска сообщила полицейским, что неизвестные повредили принадлежащий ей автомобиль-фургон марки «Мерседес», припаркованный во дворе многоэтажного дома.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что на транспортном средстве повреждены четыре колеса, а также лобовое стекло.



В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток был установлен 50-летний местный житель, причастный к повреждению автомобиля.



Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и увидел фургон. Ножом он проколол колеса на транспортном средстве, а также руками повредил лобовое стекло.



Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил более 40 тысяч рублей.



В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



