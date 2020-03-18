Орловец украл колеса от детской коляски По факту кражи возбуждено уголовное дело.





Орловчанка обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный похитил оставленные ею на ночь в подъезде колеса от коляски для новорожденного.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили 40-летнего жителя Кромского района, причастного к имущественному преступлению. Мужчина временно проживает в Орле. У него было изъято похищенное имущество.



Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется дознание, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



