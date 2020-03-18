Орловцев просят воздержаться от посещения судов Это связано с профилактикой коронавирусной инфекции. Соответствующее обращение размещено на сайте Орловского областного суда.





Особенно это касается тех, кто обнаружил у себя какие-либо признаки инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и др.).



При этом облсуд сообщает, что процессуальные документы могут быть направлены в суд в электронном виде через личный кабинет пользователя. Также в электронном виде могут быть направлены заявления и жалобы



Информация справочного характера представляется приемной Орловского областного суда по телефону: 8 (4862) 41-19-55.



Расписание назначенных судебных заседаний и время работы суда не изменяется.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



