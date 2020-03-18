В Орловской области снизилось количество заболевших ОРВИ и гриппом Продолжается регистрация случаев гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В.





Всего с 9 по 15 марта в области зарегистрировано 5 166 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 62,9% от общего числа заболевших. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди всех возрастных групп населения области. Недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены среди совокупного населения области, среди детей 7-14 лет и среди взрослого населения.



Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,7% от числа обратившихся за медицинской помощью.



При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



Случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на территории региона не зарегистрировано.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



