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В Орловской области снизилось количество заболевших ОРВИ и гриппом

Продолжается регистрация случаев гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В.


Всего с 9 по 15 марта в области зарегистрировано 5 166 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 62,9% от общего числа заболевших. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди всех возрастных групп населения области. Недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены среди совокупного населения области, среди детей 7-14 лет и среди взрослого населения.

Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,7% от числа обратившихся за медицинской помощью.

При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на территории региона не зарегистрировано.


Орловское Информбюро
18 марта 2020 года
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