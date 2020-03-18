В Орловской области временно запрещены свидания с заключенными

Как сообщает УФСИН РОССИИ по Орловской области, такие меры приняты в целях недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таким образом с 16 марта и до особого указания в учреждениях УФСИН России по Орловской области и следственном изоляторе приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Также в учреждения УИС области категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.