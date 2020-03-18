В Орловской области временно запрещены свидания с заключенными

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В Орловской области временно запрещены свидания с заключеннымиКак сообщает УФСИН РОССИИ по Орловской области, такие меры приняты в целях недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Таким образом с 16 марта и до особого указания в учреждениях УФСИН России по Орловской области и следственном изоляторе приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.
Также в учреждения УИС области категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомство просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте
УФСИН России по Орловской области.
Орловское Информбюро
18 марта 2020 года