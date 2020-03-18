Андрей Клычков: Орловская область полностью обеспечена всеми продовольственными товарами Губернатор региона сообщил об этом на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





«Инфицированных граждан на территории области нет, – подчеркнул Андрей Клычков. – В регионе также нет оснований для возникновения ажиотажного спроса на некоторые продукты питания. Орловская область полностью обеспечена всеми продовольственными товарами». Губернатор отметил, что в ближайшее время начнет работу единый информационный центр, который будет заниматься актуализацией всей информации, связанной с потенциальной опасностью завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



