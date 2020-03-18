В Орле создан штаб по недопущению коронавируса на территорию области Власти сообщают, что приняты все необходимые меры для недопущения завоза и распространения на территории региона коронавирусной инфекции.





Департаментом здравоохранения Орловской области совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора разработан и реализуется план основных организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Губернатор отметил, что в ближайшее время начнет работу единый информационный центр, который будет заниматься актуализацией всей информации, связанной с потенциальной опасностью завоза и распространения коронавирусной инфекции. Медицинские учреждения, в свою очередь, готовы к возможным рискам: обеспечены необходимым количеством койко-мест, оборудованием и средствами индивидуальной защиты, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



