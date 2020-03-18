Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза картофеля без карантинных сертификатов На территорию Орловщины пытались ввезти 20 тонн картофеля из Брянска без соответствующих документов.





В ведомстве отметили, что наши области находятся в фитокарантинной зоне по золотистой картофельной нематоде. Поэтому картофель принимают только с подтвержденным карантинным сертификатом - это документ качества. А у перевозчика его не оказалось. Более того, за нарушение будет выписан штраф.





Татьяна Напольских

18 марта 2020 года



