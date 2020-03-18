В Орле прошел областной фестиваль «Марш солидарности»

Уже в седьмой раз его проводит областной профсоюз работников народного образования и науки.

Участникам, а это более ста педагогов, студентов и руководителей, которые курируют сферу образования, предстояло продемонстрировать не только свои профессиональные качества, но и творческие способности, которые они используют в своей работе.

В течение года областной организацией профсоюзов работников образования проводится пять-шесть конкурсов. А уже в марте традиционно победители собираются вместе, чтобы подвести итоги проделанной работы и наградить лучших.

Кстати, в 2020-м впервые выбирали лучшего руководителя управления образования. Претендентам на это звание тоже предстояло презентовать свою деятельность. Еще одна новая номинация – «Лучший социальный проект молодежного совета».