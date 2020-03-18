Накануне Владимир Путин подписал Указ о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля После глава государства встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой.





Владимир Путин подчеркнул, что при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан. Дата может быть перенесена на более поздний срок, - отметил глава государства. Владимир Путин: «Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, не так остро, как в других странах, но тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан». Элла Памфилова в свою очередь заверила, что в Центральной избирательной комиссии готовы к любому развитию событий.





Надежда Невматулина

18 марта 2020 года



