Сегодня в Орле стартовал конкурс «Азбука безопасности» В конкурсе региональной Госавтоинспекции приняли участие студенты средне-специальных учебных заведений.





Первыми тестовые задания конкурса сегодня получили студенты Орловского технологического колледжа. По словам инспекторов, молодежь - самая подвижная часть населения, но при этом ей нередко не хватает осторожности на дороге. Восполнить этот пробел и призван новый конкурс. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Проводится он как тотальный экзамен сдачи правил дорожного движения. По итогам конкурса победитель получит право на бесплатное обучение в одной из автошкол города Орла».





Иван Суверин

18 марта 2020 года



