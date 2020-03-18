Орловская филармония сообщила об отмене концертов

Отменен концерт Лауреата международных конкурсов Марии Харсель, концертная программа Натальи Куприяновой и концерт Орловских губернаторских коллективов. Правила возврата билетов – на сайте филармонии.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



