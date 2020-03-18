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В Орловской области проведено больше 800 исследований на коронавирус

При этом ни одного положительного анализа не выявлено. О том, как не поддаться панике, сегодня говорили на заседании регионального оперативного штаба.


Сообщения в СМИ и социальных сетях о повышенном спросе на продукты в других регионах породили гастрономическую панику и у нас. Администраторы орловских магазинов признаются: за последние полторы недели выручка сравнялась с новогодней.
 
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Установлен повышенный спрос населения по следующим наименованиям товаров: крупа гречневая, рис круглый шлифованный, макаронные изделия, сахар, соль поваренная, мука пшеничная, консервы мясные и рыбные».
 
Как сообщил глава региона, оснований для ажиотажного спроса нет.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К примеру, в регионе пользуется большой популярностью гречневая крупа. Но у нас 27 тысяч тонн крупы на складах наших предприятий, поэтому мы готовы обеспечить спрос в полном объеме. Это же касается медицинских препаратов».
 
В распоряжении медучреждений региона - больше 2000 тест-систем для выявления коронавируса. Больницы прямо сейчас могут единовременно принять почти 300 заражённых - всё это было заблаговременно подготовлено департаментом здравоохранения и областным управлением Роспотребнадзора. И, к счастью, сейчас необходимости во всём этом нет. Свои коррективы пандемия внесла и в расписание орловских школьников.
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Мы предложили продлить каникулы на две недели - с 23 марта по 5 апреля. И по рекомендации Министерства просвещения и Рособрнадзора мы берем еще одну неделю – с 6 апреля по 12 апреля, когда дети не будут посещать образовательные организации, но в этот период будет организовано дистанционное обучение».
 
При этом досрочной сдачи ЕГЭ не планируется. Что касается дошколят, в детских садах уже введено свободное посещение. В самих же учреждениях проводится профилактика - помещения обрабатываются дезсредствами, как и потенциально опасный в части распространения общественный транспорт.
 
Эти меры - необходимы, даже несмотря на то, что в регионе ещё не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом анализы сдали 522 человека из зоны риска, проведено больше 800 лабораторных исследований. Только за последние сутки с 17-ти орловцев было снято наблюдение. При этом шестеро вновь прибывших в регион из-за рубежа только начали проверяться.
 
Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По состоянию на 18 марта продолжается проведение ежедневного медицинского наблюдения за 75 гражданами, которые прибыли на территорию Орловской области из Италии, Германии, Франции».
 
Чтобы оценить ситуацию и при необходимости вовремя принять меры для недопущения завоза и распространения коронавируса, оперативный штаб будет заседать еженедельно.



Антон Киселёв
18 марта 2020 года
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