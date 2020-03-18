Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Три бригады работают, шесть - на старте. «Вести-Орёл» проехали по улицам областного центра, чтобы выяснить, где в Орле начался ямочный ремонт.





- ПДД - от «А» до «Я». Мы побывали на конкурсе и узнали, зачем орловские студенты отвечают на вопросы дорожных инспекторов.





- Орловцы сегодня увидели Крым. В выставочном центре открылась экспозиция работ народного художника России Василия Нестеренко.