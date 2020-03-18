Орловские школьники не будут посещать школы до 12 апреля включительно Свои коррективы пандемия коронавируса внесла и в расписание орловских учащихся.





Как сообщила сегодня руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, с 23 марта начнутся плановые школьные каникулы. Они продлятся до 5 апреля. Кроме этого, по рекомендации Министерства просвещения и Рособрнадзора, с 6 апреля по 12 апреля дети не будут посещать образовательные организации, но в этот период будет организовано дистанционное обучение.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



