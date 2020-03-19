«Волонтеры Победы» почтили память погибших защитников Отечества Воинские захоронения и могилы защитников Отечества находятся на Троицком и Крестительском кладбищах Орла.





Накануне «Волонтеры Победы» возложили цветы к могилам героев, участвовавших в освобождении Орла, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах. В ближайшее время активисты начнут работу по благоустройству мемориальных мест, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



