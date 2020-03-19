Родительский долг

40 предписаний об аресте имущества было составлено за один только рейд. Приставы регулярно напоминают безответственным родителям о долге перед детьми.

Сотрудники ведомства напоминают - если неплательщики не погасят долги, их имущество будет передано на реализацию.



В отношении 16 человек, забывших о своем родительском долге, составлены административные протоколы, в дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.