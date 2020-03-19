Орловские школьники могут получить онлайн-консультации перед ЕГЭ У орловских выпускников есть возможность получить онлайн-консультации по пяти предметам, по которым в дальнейшем предусмотрены экзамены.





Сегодня можно будет задать вопросы по обществознанию. Беседа начнется в 15:00. В ходе вебинаров председатели предметных комиссий, ведущие эксперты рассматривают задания повышенного и высокого уровней сложности, отвечают на вопросы участников, дают практические советы по подготовке к экзаменам. Организуют консультации – региональный центр оценки качества образования. Все подробности – на официальном сайте.





Мария Семак

19 марта 2020 года



