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В Орловской области выбрали лучшего народного дружинника

Выявили и лучшее общественное формирование правоохранительной направленности.


В этом году в конкурсе приняли участие 10 народных дружин из Заводского района города Орла, Ливен, Мценска, посёлка Кромы, а также Залегощенского, Мценского, Колпнянского, Троснянского, Малоархангельского и Новосильского районов области. 
 
За звание лучшего дружинника региона боролись 14 добровольных стражей порядка из Залегощенского, Должанского, Колпнянского, Покровского, Малоархангельского, Новосильского районов Орловской области, а также Железнодорожного и Заводского районов города Орла.
 
В итоге в номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» первое место было присвоено народной дружине города Ливны, второе – народной дружине Заводского района города Орла, третье – народной дружине правоохранительной направленности Мценска.
 
В номинации «Лучший народный дружинник Орловской области» первое место завоевала Ирина Михлина (народная дружина Железнодорожного района Орла), второй стала Антонина Прокопова (народная дружина «Патриот» Колпнянского района), третье место занял Владимир Сысоев (народная дружина Заводского района Орла), сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
19 марта 2020 года
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