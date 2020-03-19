В Орловской области выбрали лучшего народного дружинника

Выявили и лучшее общественное формирование правоохранительной направленности.

В этом году в конкурсе приняли участие 10 народных дружин из Заводского района города Орла, Ливен, Мценска, посёлка Кромы, а также Залегощенского, Мценского, Колпнянского, Троснянского, Малоархангельского и Новосильского районов области.

За звание лучшего дружинника региона боролись 14 добровольных стражей порядка из Залегощенского, Должанского, Колпнянского, Покровского, Малоархангельского, Новосильского районов Орловской области, а также Железнодорожного и Заводского районов города Орла.

В итоге в номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» первое место было присвоено народной дружине города Ливны, второе – народной дружине Заводского района города Орла, третье – народной дружине правоохранительной направленности Мценска.