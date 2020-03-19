В Орловской области столкнулись три легковых автомобиля

В результате ДТП пострадали четыре человека, погиб один из водителей.

Сообщение о ДТП поступило в службу спасения 18 марта в 19 часов 30 минут. Авария произошла в Ливенском районе на 5 км автодороги «Ливны – Долгое» в районе деревни Барково.



В результате столкновения трёх автомобилей, 50-летний водитель управлявший автомобилем «Шкода» погиб на месте ДТП, пострадал его пассажир.



Водитель автомобиля «Санг Енг» (1977 г.р.), водитель автомобиля «ВАЗ-2110» (1999 г.р.) и его 25-летняя пассажирка, а также пассажир «Шкоды» госпитализированы.



На месте аварии работают сотрудники МО МВД России «Ливенский» и пожарные 7 ПСЧ.











Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области