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В Орловской области столкнулись три легковых автомобиля

В результате ДТП пострадали четыре человека, погиб один из водителей.


Сообщение о ДТП поступило в службу спасения 18 марта в 19 часов 30 минут. Авария произошла в Ливенском районе на 5 км автодороги «Ливны – Долгое» в районе деревни Барково. 
 
В результате столкновения трёх автомобилей, 50-летний водитель управлявший автомобилем «Шкода» погиб на месте ДТП, пострадал его пассажир.  
 
Водитель автомобиля «Санг Енг» (1977 г.р.), водитель автомобиля «ВАЗ-2110» (1999 г.р.) и его 25-летняя пассажирка, а также пассажир «Шкоды» госпитализированы.
 
На месте аварии работают сотрудники МО МВД России «Ливенский» и пожарные 7 ПСЧ.
 

 

 
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
18 марта 2020 года
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