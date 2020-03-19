Ремонт дорог в Орле Ямочный ремонт выполнен почти на 2000 квадратных метров. Сейчас бригады «Спецавтобазы» заделывают ямы литым асфальтом, а в ближайшую неделю готовы перейти на горячий асфальтобетон - прогноз от синоптиков позволяет. Наша съемочная группа проехала по улицам Орла.





Дорогу на Болховском шоссе в городе считают одной из самых оживленных, и она занимает верхние строчки в орловском антирейтинге по количеству неровностей. Установившаяся комфортная погода уже дает возможность приступить к ямочному ремонту, вечером здесь проходила дорожная фреза, а уже сейчас началась укладка литым асфальтом.



Дорожные работы в городе ведут три бригады. Одна на Болховском шоссе, еще две - на Карачаевском. Использование литого асфальта, технология для Орла не новая и уже смогла зарекомендовать себя. За сутки бригада способна уложить порядка 25 квадратных метров нового полотна.



Параллельно с ямочным ремонтом в городе идет опиловка деревьев. Из инвентаря - бензопила и вышка. В Заводском районе женская бригада вырубает поросль, мужская - кронирует деревья. Такие работы пройдут в каждом районе города. С выбором мест помогли жалобы жителей и предписания сотрудников Госавтоинспекции.



Спиленные ветви деревьев сразу же отвозят на предприятие для утилизации. Сотрудники «Зеленстроя» заверили: к концу недели эта работа в городе будет выполнена полностью.





Юлия Опанасюк

19 марта 2020 года



