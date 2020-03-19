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В Орле открылась выставка работ народного художника, почетного Академика академии художеств Василия Нестеренко

Выставка посвящена воссоединению Крыма с Россией.


Художник представляет орловцам три темы: пейзаж, военная история страны и православие.

Лиричные, яркие пейзажи народный художник России Василий Нестеренко всегда пишет на пленэрах. Крым одна из его любимых тем. И вместе с мастером можно увидеть известные и потаенные, полные южного очарования и морского воздуха крымские места.

Художник работает в разных жанрах. Он известен и как баталист. Среди его картин многофигурные исторические полотна. Одно из них – «Отстоим Севастополь» - посвящено Крымским войнам 19 века. Его также можно увидеть на этой выставке.

Большая часть выставки посвящена православию. Монастыри и церкви, афонские старцы - работы эти интересны еще и потому, что именно Василий Нестеренко стал автором монументальных росписей в Храме Христа Спасителя и приложил немало усилий для создания внутреннего убранства других российских храмов, среди которых Успенский собор в Дмитрове и церковь Успения в Домнино.

К сожалению, залы Орловского вставочного центра практически пустые, и хотя местные музеи в отличие от федеральных продолжают работу, на открытие выставки пришло всего несколько человек. Будем надеяться, что Василий Нестеренко не обидится на орловцев - у нас, как и во всем мире, на это есть уважительная причина. Но все преходяще, а искусство вечно.


Эва Стасюлевич
19 марта 2020 года
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