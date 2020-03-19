За два месяца в Орле с помощью дружинников было выявлено 121 административное правонарушение В настоящее время в народных дружинах города Орла состоит более 340 человек.





За 2 месяца 2020 года народными дружинниками, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и общественной безопасности на территории г. Орла, совместно с сотрудниками ОВД был составлен 121 протокол об административном правонарушении.



На территории Орла сформированы народные дружины общей численностью 342 человека. Они внесены в региональный реестр, выданы свидетельства о регистрации.



В региональном УМВД отметили, что дружинником может стать любой житель города, достигший 18 лет. Желающие могут обратиться по месту жительства или учебы в территориальные органы исполнительной власти с заявлением.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



