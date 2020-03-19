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Лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» выберут до конца марта

В настоящее время проходит широкое обсуждение конкурсных предложений.


Ознакомиться с проектами может каждый. Они размещены на информационных стендах в разных частях города. Горожане могут оставить свои комментарии. Сбор мнений проводится также в формате социологических опросов по телефонам горячей линии департамента по проектам развития территорий Орловской области: 8 (4862) 59-79-20, 59-79-32, 59-79-14, 59-78-49, по e-mail: konkurs@orelmail.ru и в группах в социальных сетях. Опрос продлится до 25 марта, сообщает информационный портал Орловской области.

Информация о конкурсных предложениях, ходе проведения конкурсного отбора и соответствующая документация размещены на официальном сайте конкурса.

Открытый всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле был объявлен 5 декабря 2019 года Указом губернатора Орловской области.


Орловское Информбюро
19 марта 2020 года
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