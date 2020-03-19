Восемь ливенцев находятся на самоизоляции из-за коронавируса Эти люди приехали недавно из неблагополучных в плане коронавируса стран.





Как сообщает издание «Уездный город», восьми ливенцам ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Ливенцы были в Италии, Франции и Германии. Эти страны вошли в список Роспотребнадзора, и после их посещения необходим карантин, даже при отсутствии симптомов заболевания», - сказала Лариса Булатникова, начальник отдела Роспотребнадзора по г. Ливны и Ливенскому району.

Санитарный врач также сообщила, что согласно постановлению главного санитарного врача, восьми ливенцам выданы больничные листы на 14 дней, они находятся у себя дома, им запрещено посещать общественные места, свою работу, школы, детсады.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



