Восемь ливенцев находятся на самоизоляции из-за коронавируса

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Восемь ливенцев находятся на самоизоляции из-за коронавирусаЭти люди приехали недавно из неблагополучных в плане коронавируса стран.
Как сообщает издание «Уездный город», восьми ливенцам ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.
«Ливенцы были в Италии, Франции и Германии. Эти страны вошли в список Роспотребнадзора, и после их посещения необходим карантин, даже при отсутствии симптомов заболевания», - сказала Лариса Булатникова, начальник отдела Роспотребнадзора по г. Ливны и Ливенскому району.
Санитарный врач также сообщила, что согласно постановлению главного санитарного врача, восьми ливенцам выданы больничные листы на 14 дней, они находятся у себя дома, им запрещено посещать общественные места, свою работу, школы, детсады.
Орловское Информбюро
19 марта 2020 года