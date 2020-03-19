ГТРК «Орёл» меняет форму общения Представители служб и ведомств переходят на удаленное общение с аудиторией. Сегодня на «Радио России. Орел» прошел первый дистанционный брифинг.





Представители орловских СМИ побеседовали с руководителем «Газпром газораспределение Орел» Сергеем Чунихиным. Тема - техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Вопросы гостю журналисты задавали по телефону, ответы получали из радиостудии. Для большего охвата также велась прямая видеотрансляция через Интернет.

Сергей Чунихин, директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле: «Технически все организованно грамотно, комфортно, слышимость прекрасная и так можно продолжать нормальное общение».





Оксана Гранн

19 марта 2020 года



