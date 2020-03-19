Евгений Борисов: «В Орле богослужения совершаются в привычном порядке»

Русская православная церковь приняла новые правила богослужения в связи с пандемией COVID-19. Церковь разработала противоэпидемическую инструкцию, в которой 22 пункта. Прихожанам не рекомендуется целовать чашу со святыми дарами, крест и руку священнослужителя. Горячую воду с вином будут подавать только в одноразовых стаканчиках. А для миропомазания теперь используются ватные палочки и бумажные салфетки. Также дезинфицируются иконы, к которым прикладываются верующие, и, после каждого крещения - купель.



Этим правилам следуют и в орловских храмах.

Евгений Борисов, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии: «Пока богослужения совершаются в привычном порядке. Митрополит Тихон совершает все службы, которые были запланированы в его графике. У нас нет причин к усилению каких-либо мер».





Антон Киселёв

19 марта 2020 года



