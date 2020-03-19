В Орловской области зарегистрированы несколько случаев укусов клещей Среди пострадавших и животные, и люди.





В ветлечебницы только за сегодняшний день в связи с укусами клещей обратилось восемь владельцев собак. И в последние дни такие жалобы регулярны.



Максим Селиванов, ветеринарный врач: «Если вы понимаете, что у животного клещ, или вы его уже сняли, нужно обратиться ветклинику. Даже если чуть-чуть времени потеряете, это может здорово сказаться очень серьезно на здоровье питомца».

Ветеринары обращают внимание владельцев животных: если питомец стал вялым, отказывается от еды и воды, возможная причина - кровососущий паразит. А зараженный пироплазмозом клещ может привезти к гибели питомца. Кошки от укусов этих паукообразных страдают очень редко. Чаще всего клещи кусают охотничьих собак, которые много времени проводят на природе.



Однако и в городе, особенно в районе теплотрасс, клещей предостаточно. Уже зарегистрированы пострадавшие среди людей.



Наталья Иванова, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Первое обращение было 6 марта. В лечебное учреждение обратился подросток. На сегодня исследовано три клеща, результаты отрицательные».

Найденного кровососа, необходимо проверить на иксодовый боррелиоз в лаборатории Роспотребнадзора. В прошлом году более 3 тысяч человек в Орловской области пострадали от клещей. Поэтому, отправляясь на природу, нужно соблюдать элементарные правила: одежда должна быть светлой, обработанной репеллентами; рубашка должна быть заправлена в брюки, брюки - в носки, чтобы не было открытых участков тела; после посещения леса необходимо провести самоосмотр.



Столь ранняя активизация клещей - следствие не по сезону теплой погоды.



Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра: «У нас прошла аномально теплая зима. Среднесуточная температура воздуха установилась на 42 дня раньше средних многолетних значений».

Сказалось тепло и на растениях - многие уже вошли в период вегетации. А отсутствие снега может не лучшим образом сказаться на будущем урожае.



Уже сейчас садоводам стоит поставить на деревья ловчие пояса и провести обработку от насекомых- вредителей. А акарицидная обработка общественных территорий от клещей начнется в конце марта.





Татьяна Тимохина

19 марта 2020 года



