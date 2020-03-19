четверг 19.03.2020 14:02:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской области зарегистрированы несколько случаев укусов клещей

Среди пострадавших и животные, и люди.


В ветлечебницы только за сегодняшний день в связи с укусами клещей обратилось восемь владельцев собак. И в последние дни такие жалобы регулярны.

Максим Селиванов, ветеринарный врач: «Если вы понимаете, что у животного клещ, или вы его уже сняли, нужно обратиться ветклинику. Даже если чуть-чуть времени потеряете, это может здорово сказаться очень серьезно на здоровье питомца».

Ветеринары обращают внимание владельцев животных: если питомец стал вялым, отказывается от еды и воды, возможная причина - кровососущий паразит. А зараженный пироплазмозом клещ может привезти к гибели питомца. Кошки от укусов этих паукообразных страдают очень редко. Чаще всего клещи кусают охотничьих собак, которые много времени проводят на природе.

Однако и в городе, особенно в районе теплотрасс, клещей предостаточно. Уже зарегистрированы пострадавшие среди людей.

Наталья Иванова, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Первое обращение было 6 марта. В лечебное учреждение обратился подросток. На сегодня исследовано три клеща, результаты отрицательные».

Найденного кровососа, необходимо проверить на иксодовый боррелиоз в лаборатории Роспотребнадзора. В прошлом году более 3 тысяч человек в Орловской области пострадали от клещей. Поэтому, отправляясь на природу, нужно соблюдать элементарные правила: одежда должна быть светлой, обработанной репеллентами; рубашка должна быть заправлена в брюки, брюки - в носки, чтобы не было открытых участков тела; после посещения леса необходимо провести самоосмотр.

Столь ранняя активизация клещей - следствие не по сезону теплой погоды.

Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра: «У нас прошла аномально теплая зима. Среднесуточная температура воздуха установилась на 42 дня раньше средних многолетних значений».

Сказалось тепло и на растениях - многие уже вошли в период вегетации. А отсутствие снега может не лучшим образом сказаться на будущем урожае.

Уже сейчас садоводам стоит поставить на деревья ловчие пояса и провести обработку от насекомых- вредителей. А акарицидная обработка общественных территорий от клещей начнется в конце марта.


Татьяна Тимохина
19 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.