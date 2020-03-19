«Свободное пространство» сообщает о переносе спектаклей Такие меры вводятся в связи с предотвращением коронавирусной инфекции.





Меры предосторожности театр вводит с сегодняшнего числа. Дата возобновления показов спектаклей будет сообщена позже. Всю актуальную информацию вы найдете на сайте и в соцгруппах театра.



Премьера мюзикла «Кармен. История Хосе», запланированная на 4 апреля, переносится. Все приобретенные билеты, а также ряды и места сохраняются. О дате премьеры будет сообщено дополнительно.



Денежные средства, уплаченные за билеты, которые были приобретены за наличный расчет, безналичный расчет с использованием банковских карт и карт лояльности в кассах театра, можно вернуть до 30 мая 2020 г., лично явившись с билетами в кассу театра. Администрация театра рекомендуем осуществлять возврат в кассах после 13 апреля, когда появится более точная информация о сроках карантина.



Денежные средства за билеты, приобретенные у билетного он -лайн оператора , будут возвращены автоматически в течение 30 рабочих дней после даты проведения спектакля. Личного посещения касс для написания заявления на возврат или отправки соответствующего письма по электронной почте не требуется.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



