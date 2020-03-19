Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Водитель погиб на месте ДТП. Еще трое доставлены в больницу. В ГИБДД устанавливают причины смертельной аварии под Ливнами.



- Новый формат на «Радио России. Орёл». Брифинги теперь - в новом режиме.



- Одноразовые стаканчики, перчатки и дезинфекция икон. Какие меры безопасности принимают в орловских храмах?



- На Орловщине клещи выходят на охоту. Уже есть первые обратившиеся за помощью к медикам.



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Вести-Орёл

19 марта 2020 года



