ОГАТ приостановил показ спектаклей Соответствующая информация размещена на сайте театра.





Сообщается, что показ спектаклей театра временно приостановлен на неопределенный срок.



Администрация театра просит произвести возврат театральных билетов на март и апрель месяцы. Билеты возвращаются по месту их приобретения.



О возобновлении показа спектаклей будет объявлено дополнительно.



Тел. для справок 76-25-46.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



