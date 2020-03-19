Показ спектаклей Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» останавливается Отменены спектакли, запланированные на период с 20 марта по 12 апреля.





Спектакли отменены в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Орла.



Администрация театра сообщает о возможности обменять приобретённые билеты на спектакли апрельского репертуара или вернуть денежные средства в кассе театра с 13 до 19 часов в будние дни и до 18 часов – в выходные. Выходной – понедельник.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



