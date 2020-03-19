Андрей Клычков провел очередной прием граждан по личным вопросам Встреча с жителями Орла, а также Орловского и Глазуновского районов состоялась сегодня в областной администрации.





Вопросы, с которыми граждане обратились к губернатору, касались благоустройства территории, строительства детской спортивной площадки, дорожного ремонта, а также капитального ремонта многоквартирного дома, сообщает информационный портал Орловской области.



По итогам встречи Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций лицам, курирующим обозначенные вопросы.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



