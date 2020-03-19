В Орле закрыли синагогу Синагога временно закрывается до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом в соцсети сообщил главный раввин Орловской области Авраам-Александр Гришин.





Прекращается проведение общественных, в том числе и субботних молитв. Все учебные программы еврейской общины переходят на дистанционное обучение. Главный раввин с сожалением добавил, что общественное празднование Песаха в этом году не состоится.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



