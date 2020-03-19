В Туле зарегистрированы трое заразившихся коронавирусом

Двое взрослых и ребёнок из Тулы, побывавшие на отдыхе в Италии, заразились коронавирусом. Об этом губернатор Алексей Дюмин сообщил на заседании региональной оперативной группы по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Заразившиеся были изолированы и помещены в медицинское учреждение. Состояние взрослых оценивается как средней тяжести. Положительный анализ на covid-19 подтвердил Новосибирский центр «Вектор», сообщают "Вести-Тула"

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, установлены все люди, контактировавшие с заболевшими. Постановления о самоизоляции им вручат полицейские.

Как стало известно на заседании штаба, в регионе уже сделано около 900 тестов на covid-19. Изолированы 302 человека, обследованы 358 жителей региона.