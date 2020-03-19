На мосту Дружбы в Орле заменены шесть железобетонных балок В ближайшее время приступят к монтажу тех, над которыми будут тротуары. Работы идут в две смены.





На объекте ежедневно трудятся в среднем около 70-ти человек. Ремонт ведется в две смены. Уже установлена монолитная тротуарная плита длинной более 300 метров. Производится устройство консолей под опоры освещения на правой стороне моста, сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.



Напомним, подрядчик обещал восстановить движение по мосту к сентябрю этого года.





Надежда Невматулина

19 марта 2020 года



