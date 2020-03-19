COVID-19: Орловские библиотеки приостановили свою деятельность Ограничения введены в соответствии с приказом Минкульта.





Как сообщила начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, в библиотеках приостанавливается деятельность читальных залов, они временно закрываются для посещения. Это касается и Государственного архива Орловской области. Руководители будут принимать все меры для соблюдения санитарно-эпидемиологической обстановки в учреждениях.





Надежда Невматулина

19 марта 2020 года



