Женщина закурила на диване и едва не сгорела Пожар в жилом доме в поселке Щербовский Болховского района произошле около пяти часов утра.





В результате пожара сгорел диван, комната закопчена по всей площади. Пострадала женщина 1960 года рождения, которая была госпитализирована. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 32 раза, из них – 25 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и пять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



