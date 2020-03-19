Сегодня ночью в Орле сгорел автомобиль ЧП произошло около часа ночи на Карачевском шоссе.





В результате пожара в автомобиле «Киа Кворис» выгорели салон и моторный отсек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 32 раза, из них – 25 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и пять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

19 марта 2020 года



