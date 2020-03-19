На Орловщине Детям войны к юбилею Победы выплатят по 2 тысячи рублей Такая информация прозвучала сегодня на заседании профильного комитета облсовета.





Деньги решено выплатить всем, независимо от того, получают они льготы или нет.



Единовременная выплата приурочена к 75-й годовщине Великой Победы. По предварительным прогнозам, на эти цели из бюджета области потребуется порядка 66 миллионов рублей. Окончательно поправки депутаты должны утвердить на мартовской сессии Орловского облсовета.





Надежда Невматулина

19 марта 2020 года



