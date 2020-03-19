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Находящимся на карантине орловцам Фонд социального страхования выдаст больничные дистанционно

Об этом сообщает сайт регионального ФСС.


Чтобы оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. 
 
Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято Правительством Российской Федерации, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
 
Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности, сообщает сайт регионального ФСС.
 
Кроме этого, Фонд социального страхования в Орле просит временно воздержаться от личного посещения реготделения и получать государственные услуги Фонда дистанционно.



Орловское Информбюро
19 марта 2020 года
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