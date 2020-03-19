В Орле «Росатом» проверил работу в рамках проекта «Эффективный регион»

В частности специалисты «Росатома» побывали на двух муниципальных предприятиях. На «Орелводоканале» оптимизируют систему бухгалтерского и управленческого учета и готовятся внедрять личный кабинет потребителя. На «Спецавтобазе» переходят на бережливое производство.

Специалисты «Росатома» не в первый раз посещают орловские предприятия, которые вошли в программу «Эффективный регион». Их задача - донести технологии и инструменты бережливого производства. На местах уже руководители решают, как применить и воплотить их в жизнь. Один из методов - информатизация. Так диспетчер «Орелводоканала» в случае сообщения об аварии на экране монитора видит, где находятся бригады и направит ближайшую, что значительно сократит время ликвидации.

В рамках проекта разрабатывают личный кабинет для абонентов. Он позволит оплачивать квитанции онлайн.

Посетила делегация «Росатома» и микробиологическое отделение. В нем не так давно сделали ремонт, поменяли оборудование. Здесь ежедневно проверяют качество проточной воды. Единственная проблема орловской воды - жесткость, но в планах уже стоит строительство станции умягчения. Проект оптимизации работы на «Орелводоканале» признали успешным. Его, как региональный образец, возьмут за основу для реализации в других субъектах.

На «Спецавтобазе» производительность труда улучшают чистотой и порядком. Здесь с ноября прошлого внедряют бережливое производство. Так, например, модернизировано место токаря. Все ненужное - убрали, необходимое - всегда под рукой.

Кроме этого визуализированы места стоянок автомобилей, места хранения оснастки и инструментов. И работа в этом направление будет продолжена.

Сергей Яковенко, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Организация потоков и движения самого персонала, выстраивание очередности - это не затратно, это чисто организационные вопросы».

Владимир Князев, руководитель проектного офиса государственной корпорации «Росатом»: «На предприятии реализуется два проекта ПСР - это механизированная уборка улиц в зимнее и летнее время. Оба эти проекта несут большую социальную направленность - это чистота наших улиц, это ямочный ремонт».

Каждый из реализуемых проектов преследует одну цель - улучшить качество жизни горожан.