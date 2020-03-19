В Орле молодогвардейцы выступили за улучшение экологии

Сегодня в центре Орла активисты провели пикет, чтобы в очередной раз обратить внимание на экологические проблемы.

«Помогай природе, защищай ее», «Я - за раздельный сбор отходов» - вот этот посыл хотели донести молодогвардейцы для общественности. И их, в большинстве своем, орловцы поддерживали.