В Орле молодогвардейцы выступили за улучшение экологии

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В Орле молодогвардейцы выступили за улучшение экологииСегодня в центре Орла активисты провели пикет, чтобы в очередной раз обратить внимание на экологические проблемы.
«Помогай природе, защищай ее», «Я - за раздельный сбор отходов» - вот этот посыл хотели донести молодогвардейцы для общественности. И их, в большинстве своем, орловцы поддерживали.
Татьяна Сухова, руководитель «ЭкоЛогичного проекта» Орловского городского Штаба РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»: «Мы проводим субботники, уборку общественных территорий, занимаемся общественным контролем работы управляющих компаний. Кроме того мы собираем вторсырье и отправляем на переработку, а вырученные деньги мы тратим на благотворительность и пути решения экологических проблем в городе».
Юлия Опанасюк
19 марта 2020 года