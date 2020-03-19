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В Орле открыли горячую линию для пожилых людей

Горячая линия организована для тех, у кого нет возможности самостоятельно обеспечить себя предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами, назначенными врачами.


Телефон горячей линии: 8 800 550 58 82 (звонок бесплатный). 
 
Одиноко проживающие пожилые граждане, супружеские пары пожилого возраста, не состоящие на учете в учреждениях социального обслуживания, при острой необходимости и невозможности обеспечить себя самостоятельно, по вопросу доставки продуктов питания, лекарственных препаратов по назначению врача и предметов первой необходимости в период до 1 мая 2020 года могут обратиться по телефонам горячей линии: 8 800 550 58 82 (звонок бесплатный), 
8 4862 633-445.
 
Время работы горячей линии: с 19 марта 2020 года по 1 мая 2020 года круглосуточно.
 
Горячая линия Департамента здравоохранения Орловской области: 435-325.



Орловское Информбюро
19 марта 2020 года
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