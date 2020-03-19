В Орле открыли горячую линию для пожилых людей

Горячая линия организована для тех, у кого нет возможности самостоятельно обеспечить себя предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами, назначенными врачами.

Телефон горячей линии: 8 800 550 58 82 (звонок бесплатный).

Одиноко проживающие пожилые граждане, супружеские пары пожилого возраста, не состоящие на учете в учреждениях социального обслуживания, при острой необходимости и невозможности обеспечить себя самостоятельно, по вопросу доставки продуктов питания, лекарственных препаратов по назначению врача и предметов первой необходимости в период до 1 мая 2020 года могут обратиться по телефонам горячей линии: 8 800 550 58 82 (звонок бесплатный),

8 4862 633-445.

Время работы горячей линии: с 19 марта 2020 года по 1 мая 2020 года круглосуточно.

Горячая линия Департамента здравоохранения Орловской области: 435-325.