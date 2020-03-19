Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Встречи и заседания не отменяются, а переходят в новый формат. У нас - эксклюзивное интервью.





- «Детей войны» не будут делить на льготников и нельготников. Все получат единовременную выплату к 75-летию Великой Победы.







