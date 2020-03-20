Активисты ОНФ предлагают орловским НКО объединить силы, чтобы оказать максимальную помощь населению на время карантина

От общественников ждут психологической, юридической, продуктовой, консультационной, волонтерской и других видов помощи.



Чтобы присоединиться к всеобщей НКО-мобилизации – достаточно позвонить по телефону +7 (912) 994-94-10 (контакт также доступен в мессенджере WhatsApp).





Мария Семак

20 марта 2020 года



